توقعات #الطقس غدا.. #العوالق_الترابية تخيم على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة طقس الغد، الخميس، أن منطقتي «المدينة المنورة، ومكة المكرمة» ستتأثرا بالعوالق الترابية والأتربة المثارة خلال الليل والصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل نجران أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، وكانت أدنى درجة حرارة من نصيب تبوك وتصل إلى 4 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى تزامن تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع مع هذه الحالة، وقد تهطل منها أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وبدأت الحالة الجوية في الساعة الثانية من فجر الأربعاء، على الظهران والدمام والأحساء والجبيل وحفر الباطن والنعيرية ورأس تنورة والقطيف الأجزاء المجاورة، وتنتهي بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وكانت الهيئة أصدرت تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وبدأت الحالة الجوية حوالي الساعة الثانية عشرة منتصف مساء الثلاثاء/صباح الأربعاء، على الدوادمي والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم والخرج والرياض والأجزاء المجاورة، وتنتهي الساعة الثامنة مساء الأربعاء.