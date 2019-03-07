الان تتابع الإعلان عن سيارة تفوق سرعتها المقاتلة “إف 16” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت شركة بينينفارينا الإيطالية التي استحوذت عليها مجموعة “ماهيندرا” الهندية عام 2015، عن سيارة تفوق سرعتها مقاتلة إف 16 في الوصول إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة انطلاقا من السكون.
الشركة قالت خلال معرض جنيف الدولي للسيارات، إن السيارة الجديدة كهربائية بالكامل وستدخل حيز الخدمة العام المقبل 2020، وفق ما أورد موقع “سي إن بي سي”.
وسيتم صناعة 150 سيارة من هذا الطراز على أن تكون متوفرة بحلول 2020، يبلغ ثمن الواحدة منها 2.2 مليون دولار، بحسب الشركة الإيطالية.
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