احذر.. 5 أسباب قد تتسبب في موتك أثناء النوم

يرى كثيرون أن التمتع بحياة صحية سليمة، تتوقف على تناول غذاء صحي وممارسة بعض التمرينات الرياضية بصورة مستمرة، وتجنب التدخين، دون الالتفات إلى أهمية الحصول على قدر كافٍ من النوم، نظرًا لأن هناك أمور قد تحصل أثناء استلقائك على السرير تؤدي إلى موتك.

ورصد موقع "listvers" عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى موت الشخص أثناء النوم، وهي كالتالي:

- متلازمة الموت الليلي الغير مبرر:

تم الإبلاغ لأول مرة عن هذه المتلازمة التي تعرف باسم "SUNDS" عام 1917، ولا يزال السبب غامض حتى الآن ومخيف جداً لأن أغلب الذين ماتوا كانوا أفراداً أصحاء وبعمر الشباب.

- التوقف عن التنفس:

هو اضطراب يتسبب في توقف المريض عن التنفس أثناء النوم، وذلك بسبب توقف الدماغ عن إرسال الإشارات الكهربائية للعضلات المسؤولة عن عملية التنفس أثناء النوم، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم والموت.

- انسداد عضلة القلب:

يمكن أن يحدث انسداد عضلة القلب، المعروف أكثر باسم "النوبة القلبية"، أثناء النوم، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا النوع المحدد من أمراض القلب سيوقظ ضحيته قبل أن يقتلهم.

- التسمم بغاز أول أكسيد الكربون:

وهو غاز عديم اللون والرائحة، يمكن أن يؤدي استنشاق كميات كبيرة منه إلى التسمم والموت، ينتج هذا الغاز من المواقد والشوايات والأفران وغيرها.

- الغرق الجاف:

من المعروف أن الغرق يحدث في الماء ولكن هل سمعت من قبل عن مصطلح "الغرق الجاف"؟، يحدث هذا الأمر بعد الخروج من الماء وذلك بسبب دخول بعض السوائل إلى الرئتين خلال الغوص والسباحة وإن بقيت هذه السوائل في الرئتين أكثر من 24 ساعة فإنها ستسبب بما يعرف بالغرق الجاف والموت.