السراج: الانتخابات الليبية بحلول نهاية 2019

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محمد عثمان - الرياض - ayman ksa | منذ 11 ساعة في 6 مارس 2019 - اخر تحديث في 6 مارس 2019 / 16:44
طرابلس - رويترز - قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج إن ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام الحالي 2019.
وكانت الأمم المتحدة تنوي إجراء الانتخابات في ليبيا في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لإنهاء الصراع القائم منذ الإطاحة بمعمر القذافي، لكن تصاعد حدة العنف وعدم وجود تفاهم بين المعسكرين المتنافسين حال دون إجراء الانتخابات. وليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها في طرابلس وأخرى موازية في الشرق تحظى بدعم خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد.
واجتمع السراج الأسبوع الماضي مع حفتر في أبوظبي لكن لم تتكشف تفاصيل تذكر حتى الآن. وقال في كلمة في طرابلس إنه اتفق مع حفتر على إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام.
وأضاف السراج أنه التقى مع حفتر «من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري». ولم يذكر السراج أي تفاصيل أخرى.
وتوسعت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر جنوبا منذ يناير كانون الثاني وقامت بتأمين حقول النفط الرئيسة. وتدور أحاديث عن احتمال تحركها شمالا للسيطرة على العاصمة في غرب ليبيا.
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