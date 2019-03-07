شكرا لقرائتكم غصن غادر مركز الاحتجاز بعد دفع كفالة 9 ملايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - رويترز | منذ 12 ساعة في 6 مارس 2019 - اخر تحديث في 6 مارس 2019 / 16:24

أطلق سراح رئيس شركة "نيسان" المقال كارلوس غصن من مركز احتجاز في طوكيو اليوم الأربعاء بعد دفع كفالة قيمتها 9 ملايين دولار، ما يمنح فريق دفاعه قوة دفع جديدة لإعداد مسوغات الدفاع عنه في تهم ارتكاب مخالفات مالية.



وأوضحت تغطية تلفزيونية أن غصن كان يرتدي زي عمّال وكمامة وقبعة زرقاء ونظارة عندما خرج من مركز الاحتجاز وركب سيارة فان صغيرة من دون أن يتعرف عليه كثير من الصحافيين وأطقم التلفزيونات الموجودين أمام المركز. وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لاحقاً تغطية من الجو للسيارة وهي تبتعد.

وكان عملاق صناعة السيارات السابق محتجزاً في غرفة صغيرة تخلو من التدفئة في مركز الاحتجاز في طوكيو منذ أكثر من 100 يوم منذ القبض عليه في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لتهم وصفها غصن بأن "لا أساس لها". وقالت المحكمة الجزئية في طوكيو إن غصن دفع بليون ين (9 ملايين دولار)، وهي من أضخم الكفالات على الإطلاق في اليابان بعدما رفضت طعن الادعاء على قرار الإفراج عنه بكفالة. وكانت المحكمة قضت بالإفراج عن غصن، الرئيس السابق أيضا لشركتي "رينو" و"ميتسوبيشي موتورز"، بكفالة بعد الحصول على ضمانات بأنه سيبقى في طوكيو وسيسلم جواز سفره لمحاميه وسيخضع لرقابة مكثفة.

ووافق غصن على تركيب كاميرات عند المداخل والمخارج في مقر إقامته، وهو ممنوع من استخدام الإنترنت أو إرسال واستقبال رسائل نصية. ومحظور عليه أيضاً الاتصال بأطراف على صلة بالقضية ولا يسمح له باستخدام الكمبيوتر إلا في مكتب محاميه.

ويواجه غصن اتهامات بخيانة الثقة وعدم الإفصاح عن دخله بالكامل في سجلات "نيسان" لنحو 10 سنين. وقال الادعاء إنه إذا أُدين في كل التهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.

وقال غصن في بيان أمس الثلاثاء: "أنا بريء وملزم تماماً بالدفاع عن نفسي بقوة في محاكمة عادلة ضد هذه الاتهامات التي لا أساس لها ولا سند". وإخلاء سبيل غصن يسمح له بلقاء محاميه بشكل متكرر لوضع أسس الدفاع عنه قبل بدء محاكمته.

وتلقي القضية بالضوء على نظام العدالة الجنائية في اليابان الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة ويحظر على محامي الدفاع حضور الاستجوابات التي يمكن أن تمتد 8 ساعات يومياً.