شكرا لقرائتكم غارات إسرائيلية على مواقع لـ«حماس» في غزة ولا إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 6 مارس 2019 - اخر تحديث في 6 مارس 2019 / 16:27

غزة - أ ف ب - شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلثاء-الأربعاء غارات على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة، من دون أن توقع إصابات بشرية، وفق مصادر إسرائيلية وفلسطينية.



وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنّه شنّ هذه الغارات ردّاً على «بالونات متفجرة» أطلقت من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال مصدر أمني فلسطيني إنّ «طائرات الاحتلال قصفت عدداً من مواقع المقاومة ونقطة رصد في مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار ولم يبلّغ عن وقوع إصابات بشرية».

ووفق شهود عيان فإنّ إحدى الغارات استهدفت بصواريخ «موقع بدر» العسكري التابع لـ«كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، جنوب مدينة غزة.

وأوضح الشهود أنّ استهداف الموقع أحدث انفجاراً كبيراً وحريقاً ما أدّى إلى وقوع أضرار جسيمة.

ووفق شهود آخرين فقد استهدفت غارات أخرى موقعاً لـ«القسام» شرق خان يونس في جنوب القطاع.

وفي بيانه قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته «أغارت على عدد من الأهداف داخل المناطق التابعة لحماس في شمال قطاع غزة ردّاً على إطلاق بالونات متفجّرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل». وأضاف أنّه «ينظر ببالغ الخطورة لمحاولة المس بمواطني إسرائيل وسيواصل العمل بحزم ضد النشاطات الإرهابية».

في المقابل حذّر الناطق باسم حركة «حماس» عبد اللطيف القانوع من أنّ «الاحتلال يتحمّل نتائج التصعيد على قطاع غزة». وأضاف في بيان أنّ «المقاومة الفلسطينية جاهزة للتعامل مع أي عدوان أو حماقة يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني».

من جهة أخرى، أفاد مصدر طبي فلسطيني بأن فلسطينيين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت ليل الثلثاء-الأربعاء قرب السياج الحدودي شرق مخيم البريج وسط القطاع ضمن فعاليات «الإرباك الليلي» التي ينظمها الفلسطينيون ليلياً منذ أسابيع.

وشارك عشرات الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات وأطلق بعضهم بالونات محمّلة بمواد حارقة ومفرقعات صوتيّة.

وكان وفد من الاستخبارات المصرية بحث مساء أول من أمس (الثلثاء) مع رئيس حركة «حماس» الوضع الميداني و «تثبيت التهدئة» مع إسرائيل، ثم غادر قطاع غزة إلى إسرائيل للقاء المسؤولين الإسرائيليين، وفق مصدر فلسطيني.

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تسود على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تهدئة هشّة تمّ التوصّل إليها بوساطة مصرية ودولية.