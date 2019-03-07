دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع اللمحات الأولى لتصميم Galaxy Note 10 تظهر في صور ثلاثية الأبعاد ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث الصور التي تضع تصور ثلاثي الأبعاد لتصميم هاتف سامسونج المميز Galaxy Note 10، والتي تكشف عن اللمحات الأولى للتصميم المتوقع لإصدار سامسونج القادم.

ينطلق بعد شهرين من الآن الإصدار المميز من هواتف سامسونج Galaxy Note 10، إلا أن التسريبات التي تكشف عن تفاصيل تصميم الهاتف بدأت بالفعل في الإنتشار على شبكة الإنترنت.

واليوم نشرت أول الصور التي تكشف عن تصميم تصوري لهاتف Galaxy Note 10 برؤية ثلاثية الأبعاد، والتي ارتكزت على مواصفات الهاتف المتوقعة حتى الآن.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت حول الهاتف حتى الآن أن يأتي Note 10 بكاميرة خلفية رباعية، بتصميم يحاكي إصدار سامسونج Galaxy S10 5G، حيث يأتي المستشعر الأول بدقة 12 ميجا بيكسل، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto وقدرة على التكبير البصري حتى مرتين، ومستشعر مع عدسات بزوايا واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل، هذا إلى جانب مستشعر 3D.

أيضاً يضع التصميم التصوري لهاتف Note 10 توقعات بأن يأتي مستشعر ضربات القلب إلى جانب الإعدادات الرباعية للكاميرة، كما تقدم سامسونج هذا الإصدار مع تصميم جديد لشاشة Infinity، إلا أن بعض التسريبات مازالت تؤكد على تصميم Infinity-O.

كما تشير التوقعات إلى أن Galaxy Note 10 يأتي أيضاً بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة مميز بتقنية الموجات فوق الصوتية.

يذكر أن صور Galaxy Note 10 هي اللمحات الأولى لتصميم ثلاثي الأبعاد للهاتف، لذا نترقب تسريبات مصورة للهاتف تكشف عن تفاصيل أكثر دقة حول تصميم هاتف سامسونج المميز القادم Galaxy Note 10.

المصدر

هذا الموضوع اللمحات الأولى لتصميم Galaxy Note 10 تظهر في صور ثلاثية الأبعاد ظهر على التقنية بلا حدود.