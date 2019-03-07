شكرا لقرائتكم خبر عن البشير يعين حسين جنقول محافظا للبنك المركزى السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم /الأربعاء/، قرارا جمهوريا بإعفاء محافظ بنك السودان المركزى محمد خير الزبير، وتكليف حسين يحى جنقول بالقيام بمهام محافظ البنك.

وكان الزبير قد تم تعيينه فى منصب المحافظ فى شهر سبتمبر الماضى عقب وفاة سلفه حازم عبد القادر.

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