وزير: تجنيد مليشيات الحوثى للأطفال يمثّل أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وزير حقوق الإنسان اليمنى الدكتور محمد عسكر، من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية، بحماية أطفال اليمن من التجنيد الذى تقوم به مليشيات الحوثى الانقلابية.

جاء ذلك فى كلمته خلال ورشة عمل نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء بجامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض بعنوان "تطوير مشروع إعادة الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح فى اليمن"، ونقلتها وكالة الأنباء اليمنية.

وأكد عسكر، حرص الحكومة على حماية الأطفال، معتبرًا أن تجنيدهم في هذه الحرب يمثل أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا، كونها تتعلق بمستقبل جيل بأكمله منتقدًا تغاضي المنظمات الدولية عن جرائم المليشيات الانقلابية، تجاه الأطفال، والزج بهم في الجبهات.

وأشار الوزير اليمني، إلى أن الموقف الدولي واضح تجاه هذه الجريمة الإنسانية، داعيًا المبعوث الأممي في اليمن لجعل ملف تجنيد الأطفال ضمن ملفات الدبلوماسية الدولية، مثمنًا الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان والذي يقدم المشاريع المختلفة، ومنها مشروع التأهيل والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالأزمة الإنسانية في اليمن.

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