دعوة أممية للتحقيق في استخدام القوة ضد «السترات الصفراء» بفرنسا

جاء ذلك في كلمة لها اليوم الأربعاء، خلال أعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وفي حوادث على خلفية الاحتجاجات، قتل 11 شخصًا، وأصيب أكثر من ألفي شخص، فيما تم توقيف 8 آلاف و400 متظاهر، تم حبس ألف و796 منهم.
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