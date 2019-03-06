دعوة أممية للتحقيق في استخدام القوة ضد «السترات الصفراء» بفرنسا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى إجراء تحقيق شامل وموسع حول كافة التقارير المتعلقة بوقائع استخدام قوة مفرطة بشأن احتجاجات السترات الصفراء المتواصلة منذ 3 أشهر في فرنسا.

جاء ذلك في كلمة لها اليوم الأربعاء، خلال أعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وقالت إنّ أصحاب السترات الصفراء، الذين يرون أنّهم حرموا من حقوقهم الاقتصادية وأعمالهم العامة، بدأوا احتجاجات في فرنسا.

ودعت باشيليت الحكومة الفرنسية إلى الحوار مع السترات الصفراء، مضيفةً: "أطالب بإجراء تحقيق شامل وموسع حول كافة التقارير المتعلقة بوقائع استخدام قوة مفرطة".

ومنذ 17 نوفمبر الماضي، تشهد فرنسا، في أيام السبت، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف؛ حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.

وفي حوادث على خلفية الاحتجاجات، قتل 11 شخصًا، وأصيب أكثر من ألفي شخص، فيما تم توقيف 8 آلاف و400 متظاهر، تم حبس ألف و796 منهم.