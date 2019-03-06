فيديو| انتهاكات حوثية مرعبة ضد المدنيين في اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تستهدف ميليشيا الحوثي الانقلابية، تعريض حياة المدنيين للخطر في اليمن بغية إطالة أمد الأزمة وتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والعسكرية.

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف أنّ الميليشيات مسؤولة عن اختطاف وإخفاء أكثر من 16 ألف مدني حتى نهاية العام الماضي.

بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 3544 حالة، بينهم 64 طفلاً و15 امرأة و72 مُسنًا، خلال 4 سنوات من الانقلاب.

عدد حالات الاعتقال والاختطاف والاحتجاز بلغ 16565 حالة، بينها 368 طفلاً و98 امرأة و385 مسنًا، وتم تسجيل 2599 حالة في صنعاء، وفي أريافها 2223 حالة، وفي تعز 1425.