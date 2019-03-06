إنفوجراف| خريطة الانتخابات الجزائرية.. المقاطعون والمشاركون

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تنقسم القوى السياسية في الجزائر بين مؤيد ومعارض حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد تقديم رئيس الجزائر الحالي عبد العزيز بوتفليقة أوراق ترشحه للانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.



وتقدم 15 مرشحًا محتملاً، بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لانتخابات الرئاسة الجزائرية بعد انتهاء الآجال القانونية للترشح منتصف ليلة الأحد، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

ويوضح الإنفوجراف التالي المقاطعون والمشاركون في انتخابات الجزائر





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وحسب مراقبين تعد هذه الانتخابات محسومة سلفًا لبوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، ويحظى بدعم عدة أحزاب ومنظمات.

وتشهد البلاد حراكًا شعبيًا، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات المقررة في 18 أبريلالمقبل.

