الولايات المتحدة تُسجّل رقمًا قياسيًّا في عدد المهاجرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعداد المهاجرين غير النظاميين الذي دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك، سجل رقما قياسيا ببلوغه أكثر من 76 ألفا شخص، خلال فبراير الماضي.

سجَّل عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية من المكسيك، خلال فبراير الماضي، رقمًا قياسيًّا مقارنةً بالسنوات الـ12 الماضية.

وأظهر مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، اليوم الأربعاء، أنّ أعداد المهاجرين غير النظاميين الذي دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك، سجّل رقمًا قياسيًّا ببلوغه 76 ألفًا و103 أشخاص، خلال فبراير الماضي.

وأشار البيان، إلى أنّ هذا الرقم يعتبر الأعلى للمهاجرين منذ 2007، موضحًا أنَّ هذه الأعداد تجاوزت قدرات المباني المخصصة للمهاجرين غير النظاميين.

ولفت البيان إلى أنَّ هذا الوضع غير قابل للاستمرار، لأنه يشكل أزمة إنسانية، ومسألة تتعلق بالأمن الحدودي للبلاد.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أدرج بناء جدار على حدود البلدين، بندا أساسيا في حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض.

وبعد رفض الكونجرس تمويل الجدار، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية التي يمكن أن تتيح له استخدام موازنة البنتاجون لبنائه.

واعتبر العديد من الديمقراطيين والجمهوريين، أنّ الرئيس أساء استخدام السلطة، وأعلنت ولايات عدة بينها كاليفورنيا ونيويورك، عزمها اللجوء إلى القضاء لمواجهة خطوة ترامب.