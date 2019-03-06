ولفت البيان إلى أنَّ هذا الوضع غير قابل للاستمرار، لأنه يشكل أزمة إنسانية، ومسألة تتعلق بالأمن الحدودي للبلاد.
وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أدرج بناء جدار على حدود البلدين، بندا أساسيا في حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض.
وبعد رفض الكونجرس تمويل الجدار، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية التي يمكن أن تتيح له استخدام موازنة البنتاجون لبنائه.
واعتبر العديد من الديمقراطيين والجمهوريين، أنّ الرئيس أساء استخدام السلطة، وأعلنت ولايات عدة بينها كاليفورنيا ونيويورك، عزمها اللجوء إلى القضاء لمواجهة خطوة ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تُسجّل رقمًا قياسيًّا في عدد المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.