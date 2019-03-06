على طريقة الجدات.. "الجاز" الحل السحري لعلاج مشاكل الشعر

اعتدنا على السماع من الجدات أنهن كن يستخدمن "الجاز" بشكل دوري على الشعر، للحصول على مظهر صحي بعيدا عن التساقط، ولكن عندما يقترح علينا تنفيذه نتهرب منه خوفا من رائحته أو أضراره، فتقول خبيرة التجميل أمنية طاهر، إن "الجاز" له استخدامات مختلفة للشعر ومنها، علاج الهيشان والتقصف، ولمعانه وإعطائه النضارة والقوة.

وأضافت خبيرة التجميل، في تصريحات صحفية ، أن "الجاز" حل سحري لعلاج مشاكل الشعر، بالإضافة إلى أنه بديل طبيعي للكرياتين والبروتين اللذان يستخدمان لفرد الشعر ويؤديان إلى تساقطه، وقدمت وصفة سهلة لذلك:

المكونات:

ملعقة زيت خروع

ملعقة زيت جرجير

ملعقة زيت ثوم

ملعقة زيت بصل

ملعقة جاز

طريقة التحضير:

تمزج جميع المكونات جيدا.

توضع على الشعر "المندي"، لمدة ساعتين.

وأكدت خبيرة التجميل أن استخدام هذا "الماسك" بشكل دوري مرة أسبوعيا لمدة 3 أشهر، يساعد على علاج الشعر بشكل سريع، مع ضرورة التأكد من تهوية الشعر أثناء وضع "الماسك".

وللتخلص من رائحته في الشعر يفضل غسل الشعر بعصير الليمون قبل استخدام الشامبو والماء.