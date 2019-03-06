دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الكشف عن مواصفات Redmi 7 من شاومي عبر TENAA ظهر على التقنية بلا حدود.

مضي حوالي عام على قيام شركة شاومي بإطلاق هاتف Redmi 6، والآن تستعد الشركة لإطلاق خليفه المرتقب Redmi 7. ونظرًا إلى أن الشركة تعمل على اعتماد الهاتف، فقد تم رصد الهاتف عبر منصة TENAA الصينية.

فقد ظهر الهاتف بالرقم النموذجي M1810F6LE مع بعض الصور التي تكشف عن تصميمه، ووفقًا للشهادة، فإن الهاتف قادم بشاشة LCD بحجم 6.26 ودقة 720 × 1520 بكسل. وبهذا، تعتبر شاشة الهاتف أكبر من شاشة Redmi 6 البالغ حجمها 5.45 بوصة. أما عن سُمك ووزن الجهاز، فيبلغ سُمكه 158.65 × 76.43 × 8.47 ملم، في حين يبلغ وزنه 180 جرام.

وعلاوةً على ذلك، سيتضمن الهاتف بطارية بسعة 3900 مللي أمبير، بالإضافة إلى أنه سيعمل بواسطة معالج ثماني النواه مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت/3 جيجابايت/ 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت.

وبالنسبة للكاميرا، سيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل مقترنة مع كاميرا ثانوية والتي لم يتم الكشف عنها، في حين ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

من المتوقع أن تقوم شاومي بالكشف عن الهاتف في 18 مارس خلال حدث خاص في الصين.

المصدر

هذا الموضوع الكشف عن مواصفات Redmi 7 من شاومي عبر TENAA ظهر على التقنية بلا حدود.