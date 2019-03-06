شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مناطق فى "مسن القد" ويقتل 6 حوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قوات الجيش اليمنى ، بإسناد جوى من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء ، تقدمها الميدانى فى مديرية رازح بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثى أقصى شمال اليمن.

وأفاد مصدر عسكرى يمنى فى تصريح أوردته قناة ( العربية الحدث) الإخبارية - بأن قوات الجيش حررت مناطق جديدة فى منطقة "مسن القد"، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثى خسائر بشرية كبيرة فى الأرواح والعتاد ، كما سيطرت نارياً على قرى "شعبان" و"غمار" و"معتق" و"سوار بنى معين" وجبل "الأذناب" فى ذات المنطقة.

وأوضح المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارة جوية العديد من عناصر الميليشيا الحوثية ، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش اليمنى، مما أسفر عن مقتل 6 منهم، كما دمرت بغارة أخرى مخزن أسلحة للميليشيا فى المنطقة ذاتها.

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