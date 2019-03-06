شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المهدى: مهام القوات الأمريكية تتركز على تدريب القوات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الأربعاء، أن مهام القوات الأمريكية فى العراق تتركز على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى وتدريب القوات العراقية، نافيًا إقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي العراقية.

وقال مكتب عبد المهدى - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أكدا خلاله على الإطار القانونى لعمل قوات التحالف الدولى ومنها القوات الأمريكية العاملة فى العراق والتى تتركز مهامها على محاربة "داعش" وتدريب القوات العراقية وعدم إقامة قواعد أجنبية.

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء أنه تم بحث آخر التطورات فى محاربة داعش على الشريط الحدودى مع سوريا وآثار ذلك على العراق وأهمية تعاون الجميع لتعويض العراق عن خسائره البشرية والمادية فى حربه مع "داعش" وفق قرارات الأمم المتحدة والقوانين العراقية والأعراف الدولية، إضافة إلى بحث القضايا الاقتصادية وتعزيز قدرات العراق واستقلاله.

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدى: مهام القوات الأمريكية تتركز على تدريب القوات العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.