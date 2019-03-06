شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة برصاص الاحتلال الإسرائيلى على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال فعاليات "الإرباك الليلى".

وتجمع العشرات من الشبان، مساء اليوم الأربعاء، شرق غزة فى منطقة ملكة ضمن فعاليات وحدة الإرباك الليلى. واشعل الشبان المتظاهرون الإطارات المطاطية واستخدموا الألعاب النارية وقنابل الصوت لإرباك الاحتلال على حدود القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز والرصاص تجاه المتظاهرين السلميين. وتزامنت فعاليات الارباك الليلى مع غارات وهمية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى فى عرض البحر.

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