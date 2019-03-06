وأوضح الدفاع المدني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، قائلا: إن فرقه تتمكن، وبوقت قياسي من إخماد حادث حريق في منطقة الكرادة — العرصات، وسط بغداد، داخل بناية مكونة من طابق أرضي، والأول، تتخذه شركة نفط صينية مقر لها.
وأكد الدفاع المدني، أن الفرق أخمدت الحريق، وأنقذت شخصا صيني الجنسية.
وفي حدث مماثل، أواخر ديسمبر/ كانون الأول، العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إخماد حريق في مستشفى بمدينة الكاظمية، شمالي العاصمة بغداد.
وتنشب النيران بين الحين والآخر، في دوائر ومستشفيات، وأسواق، ما بين العاصمة، ومحافظات أخرى، ترجع أسبابها غالبا إلى تماس كهربائي، ولعل أشهر الحرائق التي شهدتها البلاد، هو الحريق في مخازن صناديق الاقتراع للانتخابات التي جرت في 12 أيار/ مايو العام الماضي، وإثره احترقت أصوات الناخبين، وسط بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر فرق الدفاع تنقذ شخصا أجنبيا من حريق نشب في مقر لشركة نفطية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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