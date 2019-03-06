وسط فشل جديد لـ"القبة الحديدية"... غارات إسرائيلية على غزة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، إصابة 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق القطاع. وذلك بالتزامن مع توافد العشرات من الشبان الفلسطينيين مساء اليوم، إلى مخيم العودة شرق مدينة غزة، وشاركوا في فعاليات "الإرباك الليلي" المختلفة.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن صاروخين من قطاع غزة سقطا في منطقة مفتوحة من مستوطنات غلاف غزة، دون وقوع إصابات، ولم تنجح منظومة "القبة الحديدية" في اعتراضهما.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يهاجم، في هذه الساعة، قطاع غزة بصواريخ من دبابات الجيش، بدعوى الرد على صواريخ وقذائف فلسطينية أطلقت من قطاع غزة.