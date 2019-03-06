- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. نقل المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر" عن مصدر عسكري، إن الجماعة نفذت عملية هجومية على الجيش اليمني قبالة منفذ علب في عسير، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على مواقع تمركزه.
© AP Photo / Hani Mohammed
إلى ذلك، أطلقت "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع " زلزال 1" (مداه 3 كم) على تجمعات للجيش اليمني في منفذ علب الحدودي، وفقاً للمركز.
على صعيد آخر، سيطر مقاتلو "أنصار الله" على مواقع عدة للجيش اليمني قبالة جبل قيس في محور جيزان، بعملية هجومية خلفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين، حسب المركز الإعلامي للجماعة.
وأضاف أن الجماعة استدرجت مجموعة من العسكريين اليمنيين إلى حقل عبوات ناسفة قبالة جبل قيس، أدى إلى تضاعف عدد القتلى والجرحى منهم.
وأشار إلى تدمير جرافة عسكرية بصاروخ موجه شرق جبل الدود في ذات القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن استعادة مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.