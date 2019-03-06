العامة_للحبوب تعلن عن #وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين، وذلك على بند الوظائف المؤقتة في «الإدارة العامة».

وأشارت المؤسسة، إلى أن التقديم على هذه الوظائف بدأ عليها اعتبارًا من تاريخ 27/6/1440هـ الموافق 4/3/2019م، عند الساعة السابعة و النصف صباحًا، ويستمر التقديم لمدة سبعة أيام.

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وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أن التقديم يكون من خلال الموقع الإلكتروني: www.sago.gov.sa ، حتى نهاية يوم الأحد المقبل الموافق 10/3/2019م.

وأشارت المؤسسة، إلى الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التقديم، وهي: «صورة من الهوية الوطنية، صورة من المؤهل، صورة من السجل الأكاديمي، وصورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد»، مؤكدة أنه لن يُنظر لأي طلب لم يستوف الوثائق المطلوب إرفاقها.

وأوضحت المؤسسة، أنه سيُتاح للمتقدمين تعديل بيانات طلب التوظيف الخاص بهم بعد انتهاء فترة التقديم وإقفال الطلبات، وذلك لمدة يوم واحد فقط.