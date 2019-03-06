هدية غير متوقعة من رئيس النمسا إلى أمير قطر (فيديو + صور)

وظهر خلال الفيديو الرئيس النمساوي وهو يقدم هدية كروية رمزية للشيخ تميم، على هامش مباحثات الزعيمين في العاصمة فيينا، التي يزورها أمير قطر حاليا.
ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخبا، وتسلم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو 2018، رسميا، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة، التي ستقام ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.
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