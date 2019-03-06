اخبار الخليج

هدية غير متوقعة من رئيس النمسا إلى أمير قطر (فيديو + صور)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وظهر خلال الفيديو الرئيس النمساوي وهو يقدم هدية كروية رمزية للشيخ تميم، على هامش مباحثات الزعيمين في العاصمة فيينا، التي يزورها أمير قطر حاليا.

وتلقى أمير قطر الهدية الكروية بابتسامة عريضة، مؤكدا أن بلاده تمتلك منتخبا قويا، كما أعرب عن فخره الشديد بلاعبي "العنابي"، الذين حققوا إنجازا تاريخيا غير مسبوق بالتتويج بكأس الأمم الآسيوية، مطلع فبراير المنصرم، وفقا لموقع "الخليج أون لاين".

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخبا، وتسلم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو 2018، رسميا، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة، التي ستقام ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدية غير متوقعة من رئيس النمسا إلى أمير قطر (فيديو + صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى