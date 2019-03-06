هدية غير متوقعة من رئيس النمسا إلى أمير قطر (فيديو + صور)

وظهر خلال الفيديو الرئيس النمساوي وهو يقدم هدية كروية رمزية للشيخ تميم، على هامش مباحثات الزعيمين في العاصمة فيينا، التي يزورها أمير قطر حاليا.

وتلقى أمير قطر الهدية الكروية بابتسامة عريضة، مؤكدا أن بلاده تمتلك منتخبا قويا، كما أعرب عن فخره الشديد بلاعبي "العنابي"، الذين حققوا إنجازا تاريخيا غير مسبوق بالتتويج بكأس الأمم الآسيوية، مطلع فبراير المنصرم، وفقا لموقع "الخليج أون لاين".



ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخبا، وتسلم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو 2018، رسميا، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة، التي ستقام ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.