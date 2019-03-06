- 1/2
- 2/2
وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن قوات اللواء السابع حرس حدود والسادس والواجب بقيادة قائد محور رازح العميد بشير الشرعبي "سيطرت نارياً على قرى شعبان وغمار ومعتق وسوار بني معين وجبل الأذناب في منطقة مسن القد بمديرية رازح غرب صعدة"، مؤكدا "تكبد ميليشيا الحوثي خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
© REUTERS / Anees Mahyoub
وأضاف أن "المقاتلات دمرت بغارة أخرى مخزن أسلحة للمليشيا في المنطقة ذاتها، وشنت غارة ثالثة على عيار 23 للمليشيا في بني معين".
وسيطر الجيش اليمني، مطلع الأسبوع الجاري، على منطقة قلة زيد وقرى القد والحصن وأحمد علي وصدام ودمنان، في منطقة مسن القد الاستراتيجية بمديرية رازح، بعد معارك مع جماعة أنصار الله، حسب موقع الجيش اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن سيطرته على قرى غرب صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.