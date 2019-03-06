صلاح السقلدي يكتب: رداً على الإئتلاف الجنوبي

تحدث عبدالكريم السعدي، أحد أهم أعضاء الإئتلاف الجنوبي، الذي تشكل في الآونة الأخيرة، لعدد من وسائل الإعلام، وقد تابعت، حديثه ووجدت أن كلامه وحدوي، وخير ما عمل أنه كشف عن الهدف من هذا الإئتلاف، فهو إئتلاف ذو نفس وحدوي، كيان خرج من رحم السلطة هذه التي هي بالأساس سلطة امتداد لما بعد حربي ٩٤م و٢٠١٥م، والغرض منه عمل تشويش عند الرأي العام العربي والمحلي على طبيعة وجوهر الهدف الجنوبي التحرري لإفشال التحركات الجنوبية الجادة التي تنتصر فعلاً للقضية الجنوبية.

فهو كيان يتخذ من أسم الجنوب غطاء لتمرير مشاريع قوى حرب ٩٤م وبالذات مشروع حوار صنعاء.

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