انت الان تتابع صحف السعودية: أمريكا تحذر تركيا من شراء «إس 400» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف استعرضت خروج مظاهرات من قبيلة الغفران القطرية ضد الشيخة موزة المسند بجنيف، متضمنة رد حقوقهم، والإشارة إلى أن حكومة قطر بادرت بتوظيف الشباب في العالم وحرمت الغفران

سلطت الصحف السعودية الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من القضايا والموضوعات، على الصعيد المحلي السعودي، والإقليمي، والدولي. وتناولت صحيفة الشرق الأوسط، تحت عنوان "خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الأمريكي"، إرسال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إثر الأعاصير التي اجتاحت ولاية آلاباما شرق الولايات المتحدة وما نتج عنها من وفيات وإصابات. كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ببرقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس الأمريكي.

وقال خادم الحرمين: "علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية آلاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا

وقال خادم الحرمين: "علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية آلاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه". وذكرت الصحيفة أيضًا تحت عنوان "العثور على عبوات ناسفة بمطارين ومحطة قطارات في لندن"، قيام الشرطة البريطانية اليوم، بفتح تحقيق يتعلق بمكافحة الإرهاب بعد العثور على عبوات ناسفة بمطارين ومحطة قطارات في العاصمة لندن. وقالت الشرطة: إنها "عثرت على عبوات ناسفة بدائية صغيرة في مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو". بينما أفادت صحيفة سبق تحت عنوان "الغفران" تواجه موزة في واقعة هي الأولى من نوعها"، أن مسؤولين قطريين اعترضوا على وجود نشطاء من قبيلة الغفران أمام مقر مؤتمر عقدته مؤسسة "صلتك"، اليوم، في جنيف. وأوضح موظفون في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف، أن الشيخة موزة المسند، أصرّت على البقاء داخل مبنى المركز، ولم تخرج حتى يجبر أمن المبنى نشطاء "الغفران" على المغادرة. Advertisements وكانت الشيخة موزة ترعى مؤتمرا يوضح نشاط المؤسسة في دعم وتوظيف الشباب في العالم، وكذلك دعم أسرهم، وتضمن الحضور رئيس الوزراء الصومالي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومديرة المنظمات الدولية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وبعض المسؤولين السويسريين والأممين. اقرأ أيضًا: صحف السعودية: إيران غاضبة من روسيا بسبب إسرائيل وتضمنت مطالب النشطاء القطريين رد حقوق المتضرّرين من "الغفران"، والإشارة إلى أن حكومة قطر بادرت بتوظيف الشباب في العالم وحرمت "الغفران" أهل البلاد الأصليين من حق التوظيف. وفي الشأن الدولي، استعرضت صحيفة "سبق" تحت عنوان "أمريكا تحذّر تركيا"، تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، بأن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا، أنها ستضطر لإعادة النظر في مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة "إف.35"، إذا مضت قُدمًا في شراء نظام روسي للدفاع الجوي. وقال المتحدث باسم الوزارة "روبرت بالادينو": "حذّرْنا تركيا بوضوح من أن شراءها المحتمل لنظام الدفاع الجوي الروسي (إس- 400)، سيؤدي إلى إعادة تقييم مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة (إف 35)، ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل، لتركيا". أما الشرق الأوسط، فذكرت تحت عنوان "ترامب يعتبر تحقيق الديمقراطيين أكبر التجاوزات في تاريخ البلاد"، تنديد الرئيس الأمريكي، بالتحقيق الجديد الذي يجريه الديمقراطيون في الدائرة المقربة له، ووصفه بالاصطياد في الماء العكر. وقال ترامب: إن "التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا، مضيفا "الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديمقراطيون وما فعلوه. ويشتبه الديمقراطيون الذين سيطروا على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر الماضي، في ارتكاب ترامب عدد من الجنح التي يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات بهدف عزله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحف السعودية: أمريكا تحذر تركيا من شراء «إس 400» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.