دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صورة مُسربة تكشف عن شاشة Infinity-U وكاميرا ثلاثية بهاتف Galaxy A60 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفي Galaxy A30 وA50 خلال الأسبوع الماضي، ومن المفترض أن ينضم إليهم هاتفي A40 وA60 قريبًا أيضًا. وبالحديث عن هاتف A60، فقد تم تسريب مواصفاته أمس، واليوم تم التأكيد عن تصميمه عبر صورة مُسربة.

يتشابه تصميم Galaxy A60 مع A50، فهو مزود بشاشة Infinity-U من الأمام مع إعداد كاميرا ثلاثي مثبت رأسيًا في الزاوية العلوية اليسرى من الجزء الخلفي. ومع ذلك، فإن حواف الجزء الخلفي بالهاتف تبدو أنحف من A50.

كما كشفت الصورة أيضًا عن وجود منفذ USB-C في الأسفل مع مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس وسماعات خارجية، في حين يظهر زر الطاقة وأزرار التحكم في الصوت بالجانب الأيمن. والمفاجأة هو أن الهاتف لا يحتوي على مستشعر للبصمة من الخلف، وبدلًا من ذلك، تم وضعه تحت الشاشة.

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كما كشف المصدر أيضًا عن بعض مواصفات هاتف A60، بما في ذلك كاميرا رئيسية خلفية بدقة 35 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل Galaxy A60 بواسطة معالج Snapdragon 6150 المقترن مع 6/8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية. وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie المستند إلى واجهة مستخدم One UI.

المصدر

هذا الموضوع صورة مُسربة تكشف عن شاشة Infinity-U وكاميرا ثلاثية بهاتف Galaxy A60 ظهر على التقنية بلا حدود.