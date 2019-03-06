دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي HUAWEI Mate X يحصد جائزة غلومو كأفضل جهاز نقال جديد

فاز الهاتف الذكي HUAWEI Mate X القابل للطي والذي يدعم شبكات الجيل الخامس، خلال ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019 في برشلونة، بالجائزة المرموقة «أفضل جهاز نقال في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» التي تمنحها «الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول» بفضل مجموعة مزاياه المبتكرة والجديدة والتي تشمل مفصل جناح الصقر الميكانيكي، وقدرة متقدمة على الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس، وإمكانيات تفاعله المبتكرة مع المستخدم، وتزويده بشاحن هواوي سوبرتشارج.

وتمنح «الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول» هذه الجائزة الخاصة للهواتف النقالة المطروحة حديثاً أو التي ستطرح قريباً، وهي تمثل أعلى تقدير لتقنيات المستقبل الرائدة. وفي وقت سابق خلال ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019 فازت هواوي أيضًا بعدد من جوائز الجمعية الأخرى، ومنها جائزة «أفضل هاتف ذكي لهذا العام» لهاتفها HUAWEI Mate 20 Pro.

وعلق جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول المحدودة، على ذلك بقوله «أهنئ جميع الفائزين بجوائز الجمعية والذين رشحوا لها هذا العام. إنها شهادة على الإبداع والابتكار المدهش اللذين يصوغان وجه صناعتنا، ولا ريب أن الشركات التي اختارتها لجان التحكيم لدينا حققت إنجازاً رائعاً. نحن نشكر جميع المتنافسين والقضاة والرعاة والشركاء على دعم جوائز الهواتف النقالة العالمية للعام 2019.»

وقال أحد أعضاء لجان تحكيم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول «كان هذا العام أحد أكثر الأعوام الذي احتدمت فيه النقاشات بشأن أفضل الأجهزة النقالة الجديدة التي ظهرت في ملتقى عالم الهواتف النقالة ويظهر هذا جلياً في نوعية الأجهزة التي ضمتها القائمة المختصرة النهائية للأجهزة المرشحة للفوز. ومن بين تلك الأجهزة المميزة رأى أعضاء لجنة التحكيم أن Huawei Mate X يقدم جرعة أعلى من الابتكارات وينقل الهواتف الذكية إلى حقبة جديدة، فالجمع بين شاشة قابلة للطي ودعم شبكات الجيل الخامس أثار إعجابهم بشدة في جوائز شهدت منافسة حامية.»

© alqiyady HUAWEI Mate X يحصد جائزة غلومو كأفضل جهاز نقال جديد

يمثل الهاتف الذكي HUAWEI Mate X، أسرع هاتف قابل للطي في العالم لشبكة الجيل الخامس، وأول جهاز متفوق لربط المستهلكين بالحياة الذكية للجيل الخامس. وهو يمتاز بشاشة من نوع أوليد مرنة وقوية جداً، مع مفصل جناح الصقر، ورقاقة المودم متعدد الأنماط، بالنوج 5000 مصنعة بتقنية من رتبة 7 نانومتر، وبطارية عالية السعة تبلغ قدرتها 4500 ميلي أمبير ساعي، تدعم أسرع شاحن فائق في العالم من هواوي باستطاعة 55 واط. وتحدث هذه التقنيات المتقدمة ثورة في التصميم التقليدي للهواتف النقالة، وتقدم تجربة تفاعلية غير مسبوقة مع الهواتف الذكية، وتقود استكشاف الابتكارات في هذه الصناعة.

© alqiyady HUAWEI Mate X يحصد جائزة غلومو كأفضل جهاز نقال جديد

حاز HUAWEI Mate X على جوائز متعددة من مجموعة من أهم وسائل الإعلام في العالم، فحتى اليوم حصل على جوائز من 30 وسيلة إعلام عالمية من مختلف البلدان، فمثلًا ترستد رفيوز موقع التقنية البريطاني، وديجتال تريندس موقع التقنية والإلكترونيات الاستهلاكية الأمريكي، أشادا به على أنه أفضل هاتف ذكي في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019. وقال توماس هسون، المحلل في فوريستر لصحيفة فاينانشال تايمز إن إطلاق HUAWEI Mate X أثبت أن هواوي تتصدر اليوم سباق الابتكار التقني.

تستثمر هواوي أكثر من 10% من إيرادات مبيعاتها في الأبحاث والتطوير كل عام، وهكذا استثمرت هواوي 15 مليار دولار في مجال الأبحاث والتطوير عام 2018 وحصلت على 87805 براءة اختراع. ولديها اليوم أقوى قدرات الاتصالات في العالم وقدرات حلول شبكات الجيل الخامس الشاملة من الألف إلى الياء. ووفقاً للجنة الاستثمار في الأبحاث والتطوير الصناعي في الاتحاد الأوروبي للعام 2018، تحتل شركة هواوي المركز الخامس في العالم على صعيد الاستثمار في البحث والتطوير. فاستمرار هواوي في ذلك الاستثمار هو السبب الأساسي لقدرة الشركة على طرح المنتجات الثورية. وأدى هذا إلى تجاوز مبيعات هواوي 200 مليون وحدة في العام 2018، محققة نمواً إجمالياً قوياً تجاوز 66 مرة في ثماني أعوام متتالية.

© alqiyady HUAWEI Mate X يحصد جائزة غلومو كأفضل جهاز نقال جديد

انطلاقاً من التزام هواوي بمبدأ «المستهلك أولاً» تعمل الشركة على تمكين جميع الناس من الاستمتاع بمزايا نمط الحياة الرقمي. ومع انطلاق تقنية الجيل الخامس برزت هواوي كإحدى الشركات القليلة القادرة على تطوير مجموعة كاملة من منتجات الجيل الخامس التي تقدم تجربة مستخدم متكاملة. وكشفت الشركة في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019 في برشلونة عن هاتف HUAWEI Mate X أول هاتف قابل للطي في الشركة يدعم شبكات الجميل الخامس، بالإضافة إلى HUAWEI MateBook X Pro وHUAWEI MateBook 14 وHUAWEI MateBook 13، وHUAWEI 5G CPE Pro.

ويعقد ملتقى الهاتف النقال العالمي في برشلونة 2019 كل عام بين فترتي 25-28 فبراير. ويتواجد جناح معرض هواوي في منطقة العرض 1H50 في منطقة Fira Gran Via Hall 1, 3130 في القاعة الثالثة، القاعة الرابعة لمدينة العرض الابداعية، 7C21 و 7C31 في القاعة السابعة.

وتمثل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول مصالح شركات الاتصالات المتنقلة حول العالم، وتضم أكثر من 750 شركة اتصالات وما يقرب من 400 شركة داعمة لهذه الصناعة، من شركات تصنيع الأجهزة والهواتف وشركات البرمجيات وموردي المعدات وشركات الإنترنت فضلاً عن عدد من المنظمات التي تنتمي لقطاعات مجاورة. وتنظم الجمعية فعاليات ملتقى عالم الهواتف النقالة الذي يقام سنويًا في برشلونة ولوس أنجلوس وشنغهاي بالإضافة إلى سلسلة المؤتمرات الإقليمية 360 Mobile. المزيد:

فيديو: السعودية تكشف أسرارًا متعلقة بصناعة الهواتف الذكية حول العالم

مقارنة بين هاتفي Samsung Galaxy Fold و Huawei Mate X القابلين للطي

شاومي تُنافس سامسونج بهاتف Mi MIX 3 5G الذي يدعم الجيل الخامس

Nokia 9 PureView من نوكيا: أول هاتف ذكي في العالم بـ5 كاميرات

Advertisements

فيديو: هواوي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Mate X.. ما سعره؟

شاهد: إصابة امرأة بـ 500 ثقب في قرنية عينها بسبب هاتفها المحمول

فيديو: أخطاء ترتكبها دون أن تلاحظ قد تقتل هاتفك الذكي

Huawei Nova 4 يبهر المستخدمين بالسيلفي الذكي

آيفون أم أندرويد؟.. هاتفك الذكي يكشف شخصيتك

فيديو: فتح صندوق هاتف OPPO Find X.. تعرف على مزاياه الرائعة

فيديو: رسميًا.. طرح أول هاتف ذكي في العالم قابل للطي

فيديو: تسريبات تكشف جهاز شاومي اللوحي الجديد القابل للطي

صور: الدول صاحبة أسرع إنترنت الموبايل في 2018.. بينهم دولتين عربيتين

صور: هواتف ذكية للأثرياء فقط.. أرخصها سعره يتجاوز المليون دولار!

فيديو: فتح صندوق هاتف Huawei Mate 20

آبل تواجه أزمة قوية بسبب هواتف آيفون الجديدة

فيديو: شركة مغمورة تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي في العالم

فيديو: هواوي تطلق سلسلة Mate 20 في دبي.. وهذه هي أبرز مواصفاتها

فيديو وصور: مقارنة بين هواتف: iPhone XS و Galaxy Note 9 و Mate 20 X

فيديو: ميزة رائعة في Pixel 3 تجعله ينافس كاميرات التصوير الاحترافية

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي