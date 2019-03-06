قتلى وجرحى حوثيون خلال محاولة تسلل فاشلة غربى الضالع باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى مصرعهم اليوم الأربعاء، بنيران قوات الجيش اليمنى، فى محيط مديرية الحشاء غربى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن المواجهات اندلعت بين قوات الجيش والمليشيا، أثناء محاولة عناصر التسلل باتجاه قرى السويداء، والساكن، والطاحون، جنوبى غرب مديرية الحشاء، وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها.

فى هذه الأثناء، تواصل مليشيا الحوثى، المتمركزة فى مديرية السبرة بمحافظة إب، قصف قرى المواطنين فى مديرية الحشاء، مما تسبب فى موجة نزوح كبيرة بين المواطنين باتجاه مديرية قعطبة ومحافظة الضالع.

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