ولى عهد دبى: الأولمبياد الخاص بأبو ظبى قصة نجاح عالمية جديدة للإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، أن الأولمبياد الخاص بأبو ظبى 2019، قصة نجاح عالمية جديدة، لدولة الإمارات، قائلا: "اختيار أصحاب الهمم الرياضة للتعبير عن عزيمتهم وإرادتهم مصدر إلهام للجميع ومحل تقديرنا".

وقال ولى عهد دبى عبر تويتر :"الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 قصة نجاح عالمية جديدة لدولة الإمارات في ظل مشاركة 192 دولة في هذا الحدث العالمي...اختيار أصحاب الهمم الرياضة للتعبير عن عزيمتهم وإرادتهم مصدر إلهام للجميع ومحل تقديرنا".



ولى عهد دبى

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حمدان بن محمد

وتابع :"سعيد بمشاركة دبي في "الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019" من خلال برنامج المدن المضيفة، ونرحب بـ 4 آلاف لاعب ...تكامل منظومة العمل على مستوى الدولة في المناسبات الكبرى من أهم أولويات قيادتنا ونطالب كل الجهات المختصة في دبي بتقديم تجربة استثنائية للمشاركين في هذا الحدث العالمي".