وقالت الهيئة إنه تم تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس، ضمن عملية تسعى لتكريس مسار ديمقراطي نادر في المنطقة.
وستكون الانتخابات المقبلة هي ثالث انتخابات ديمقراطية في تونس بعد ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... إعلان موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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