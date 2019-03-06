تونس... إعلان موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة

قالت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس إنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية في تونس في 6 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، بينما سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وقالت الهيئة إنه تم تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس، ضمن عملية تسعى لتكريس مسار ديمقراطي نادر في المنطقة.

وستكون الانتخابات المقبلة هي ثالث انتخابات ديمقراطية في تونس بعد ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.