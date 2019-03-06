قطر في انتظار حدث سعيد بحلول 2024

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© REUTERS / NASEEM ZEITOON
ووقعت قطر اتفاق خدمات جوية واسع النطاق مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، وبموجبه يفتح المجال الجوي للطرفين بالكامل أمام شركات الطيران القطرية وتلك التابعة لدول الاتحاد.
وأشار الباكر إلى أنه "فور التصديق عليه ستحدث زيادة تدريجية في الرحلات إلى أن نصل إلى سماوات مفتوحة بالكامل في وقت ما بين 2020 و2024"
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