نتنياهو يوقع قرارا بتصنيف قناة فضائية "منظمة إرهابية"

نشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الخاص عبر "تويتر"، ظهر اليوم، الأربعاء، جاء فيها أنه وقع أمرا بإعلان قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.

ويأتي هذا القرار بناء على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، و"المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب"، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتابع نتنياهو في تغريدته أن قراره كرئيس وزراء ووزير دفاع يأتي في أعقاب كشف جهاز "الشاباك" استخدام حركة "حماس" لقناة "الأقصى" بتجنيد ناشطين في صفوفها.