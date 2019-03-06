محامو الجزائر يقررون مقاطعة المحاكم احتجاجا على ترشح بوتفليقة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلن "اتحاد المحامين الجزائريين" (نقابة)، مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارا من الإثنين المقبل، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، الأربعاء، واطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إن الاتحاد "يحيي الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة".

وأضاف أن الاتحاد "قرر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، وفي جميع الهيئات القضائية، لمدة 4 أيام، بدءا من الإثنين المقبل، باستثناء المواعيد (مواعيد الجلسات المحددة سلفا)، حفاظا على حقوق المتقاضين".

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كما قرر "تنفيذ وقفات احتجاجية باليوم نفسه (الإثنين) أمام الجهات القضائية (المحاكم) بالبذلة (الزي) المهنية، للمطالبة باحترام الدستور".

وحملت النقابة المجلس المحكمة الدستورية "المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، على قبول ملف ترشح بوتفليقة، لعدم أهليته بسبب وضعه الصحي وفقا للدستور والقانون".

ولفتت إلى أن "المادة 28 من القانون الداخلي للمجلس الدستوري، تنصّ على أن المترشح يقدم بنفسه ملف الترشح"، بينما فوّض بوتفليقة مدير حملته عبد الغني زعلان، لإيداع ملفه الأحد الماضي.

وطالب اتحاد المحامين بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/ نيسان، "وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة، تشرف عليها حكومة توافقية محايدة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، من أجل تنظيم انتخابات نزيهة".

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الإنتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.