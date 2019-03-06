عون: لبنان سيواصل تسهيل عودة النازحين السوريين

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، إن بلاده ستواصل تسهيل عودة النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، معلنا أن عدد العائدين بلغ حتى اليوم 162 ألف نازح.

حديث عون جاء خلال لقائه وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية نيلس انين والوفد المرافق له في قصر الرئاسة شرق بيروت.

عون أبلغ الوزير الألماني "عدم قدرة لبنان على تحمل تداعيات وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح، الأمر الذي يجعلنا نطالب المجتمع الدولي بالمساعدة بإعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا وعدم عرقلة هذه العودة بحجة انتظار الحل السياسي".

وأفاد عون أنه "لم ترد أي معلومات عن تعرض من عادوا لمضايقات بل تأمنت لهم منازل جاهزة، وبنى تحتية ومدارس".

وجدد دعوته الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات للسوريين العائدين في بلادهم لأن ذلك يشجعهم على البقاء والمشاركة في إعادة الإعمار.

وأشاد عون بالتعاون القائم بين لبنان وألمانيا في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال الاقتصادي، وفي عمل قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، داعيا إلى تطوير هذا التعاون.

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وبيّن أن معالجة الشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، من أولويات الحكومة.

من جهته أكد الوزير انين استمرار بلاده في دعم لبنان وتقديم المساعدات اللازمة له، والمشاركة في القوة التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" جنوبي لبنان.

والتقى انين وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مقر الوزراة ببيروت وقال للصحافيين "ألمانيا تستضيف عددا من اللاجئين السوريين، لذا لدينا مشاورات وثيقة حول هذا الموضوع، ونريد أن نرى الظروف في سوريا مواتية لاتخاذ قرار العودة".

ووصل الوزير الألماني اليوم إلى لبنان في زيارة رسمية تستمر ليومين يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين.

ومنذ أشهر، بدأ لاجئون سوريون في "عودة طوعية" على دفعات من لبنان إلى سوريا، بالتنسيق بين كل من السلطات اللبنانية والنظام السوري والأمم المتحدة.

ويشكو مسؤولون لبنانيون من ضغط اللاجئين على موارد لبنان المحدودة، ويعتبرون أن الدعم الدولي في هذا الملف أقل من المطلوب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.