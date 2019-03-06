وفد أمريكي يزور سعوديا يحمل جنسيته محتجز لدى الرياض

واشنطن / الخليج 365

زار وفد أمريكي، طبيبا سعوديا يحمل جنسية بلاده، معتقلا في المملكة ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين في السعودية.

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن وفدا من الخارجية الأمريكية زار الطبيب السعودي الأمريكي المعتقل في الرياض، وليد فتيحي.

ونقلت عن روبرت بالادينو، نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن واشنطن أثارت قضية فتيحي مع الحكومة السعودية.

وأكد بالادينو قيام وفد أمريكي بزيارة فتيحي الثلاثاء، وفي 20 فبراير / شباط الماضي، دون تحديد مكان الزيارة.

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ونقلت "سي إن إن" تصريحات سابقة لمحامي فتيحي، هوارد كوبر، يؤكد فيها أن موكله "لم تطبق إجراءات قانونية في حالته، ولا يُعرف سبب اعتقاله".

ولم يتسن الحصول على تعليق من السعودية بشأن فتيحي، غير أن المملكة تنفي عادة سوء معاملة المحتجزين، وتؤكد التزامها بالقانون.

الثلاثاء، طالبت حملة فتيحي، في بيان، السلطات السعودية والإدارة الأمريكية بإطلاق سراحه فورا، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية.

ووليد فتيحي (55 عاما) انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1980، حيث درس الطب هناك، وعاد إلى السعودية عام 2006، وهو معروف بأنه داعم لحقوق المدنية في المجتمع السعودي.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2017، أوقفت السلطات السعودية أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم "فساد"، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون"، وأطلقت سراح الكثير منهم لاحقا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.