لأول مرة.. إسرائيل تصنف فضائية الأقصى "منظمة إرهابية"

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قررت إسرائيل الأربعاء، تصنيف فضائية الأقصى، "منظمة إرهابية"، وذلك في أول قرار من نوعه ضد مؤسسة إعلامية فلسطينية.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة عبر حسابها على تويتر، "أعلن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس منظمة إرهابية".

فيما أوضح الحساب الرسمي لنتنياهو على تويتر، أن "القرار جاء على خلفية توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك) والقيادة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع بعد الكشف عن استخدام حماس لقناة الأقصى الفضائية لتجنيد ناشطين".

Advertisements

وسبق لقناة الأقصى أن نفت هذه الاتهامات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف عدة مرات مقر الفضائية التي تبث من قطاع غزة.

جدير بالذكر أن إسرائيل تصنف حركة "حماس" على أنها حركة "إرهابية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.