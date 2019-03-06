الجيش الجزائري: نعرف كيف نكون عند المسؤولية بكافة الظروف

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

قال رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، إن الجيش "سيعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بها في كافة الظروف".

وجاءت تصريحات الفريق صالح، لليوم الثاني على التوالي، خلال لقائه قادة وطلبة في الجيش من داخل أكاديمية "شرشال" العسكرية غرب العاصمة، حسبما ذكر بيان لوزارة الدفاع اطلعت عليه الخليج 365، الأربعاء.

وتتزامن تصريحات رئيس الأركان في وقت تشهد البلاد فيه حراكا شعبيا متصاعدا ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وبعد أن ذكر صالح بمخاطر تحيط بالبلاد، أوضح أن "إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية".

وتابع أن الجيش "يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد (دون تحديد)، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها، لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها".

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ومتطرقا إلى انتخابات الرئاسة المقبلة، قال صالح إن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك (الفروع) الأمنية الأخرى كل الالتزام، بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة".

وأضاف أن ذلك "يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار، وتلك مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع".

واعتبر أنه "يحق لجيشنا أن ينوه بغزارة آيات التواد والتراحم والتعاطف والتضامن والأخوة الصادقة التي ما انفكت تتقوى عراها بينه وبين شعبه".

كما رأى أن ما تقدم يشكل "علامات فارقة على مدى قوة الرابطة التي تشد الشعب الجزائري لجيشه، فطوبى لهذه الروابط الشعبية النبيلة والصادقة التي تجد في نفوسنا كعسكريين، كل العرفان والتقدير والإجلال لهذا الشعب، والتي تشد على أيدينا وتشجعنا أكثر فأكثر على المضي قدما بعزيمة وهمة في سبيل حفظ رسالة نوفمبر الخالدة (اندلاع ثورة التحرير الجزائرية عام 1954)".

وفي 3 مارس / آذار الجاري، أعلن بوتفليقة رسميا ترشحه للانتخابات، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس (المحكمة) الدستوري متعهدا في رسالة للجزائريين بـ 6 أمور، بينها إجراء انتخابات مبكرة بدونه، وعمل دستور جديد للبلاد، والدعوة لحوار وطني شامل.

وتشهد البلاد حراكا شعبيا، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة فيما طالبت قوى معارضة بتاجيل الإنتخابات المقررة في أبريل / نيسان المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.