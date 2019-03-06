إصابة فردين من #مجاهدي_عسير أثناء ملاحقة مهرّب بـ #سراة_عبيدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصيب اثنان من أفراد منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، جراء حادث مروري في عقبة الجوة بمحافظة سراة عبيدة، أثناء أداء واجبهما الأمني في متابعة أحد المهربين، حيث نُقِلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقام مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير العميد خالد بن عبدالله القحطاني بزيارة العريف مانع بن عبدالله الحبابي، والمجاهد سعيد بن مفرح الحياني في مستشفى عسير المركزي ومستشفى سراة عبيدة.

Advertisements

ونقل لهما تحيات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، حيث اطمأن عليهما.