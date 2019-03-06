المملكة ترأس اجتماعاً عربياً ضد المخططات الصهيونية في #إفريقيا

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الخليج - واس
عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الصهيونية في إفريقيا اجتماعاً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية (151) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي ستعقد أعمالها اليوم في القاهرة.
وتضم اللجنة كلا من المملكة العربية السعودية (رئيسا) والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
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