الأمم_المتحدة تطالب #فرنسا بتحقيق حول أعمال العنف ضد #السترات_الصفراء

صحيفة الخليج الالكترونية

طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة فرنسا “بتحقيق معمق” حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة خلال تظاهرات محتجي “السترات الصفراء”.

وألقت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان ميشال باشليه خطاب لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن محتجي “السترات الصفراء” يتظاهرون ضد ما يعتبرونه أقصاء من الحقوق الاقتصادية ومن مشاركتهم في الشؤون العامة”، وأضافت أننا نشجع الحكومة الفرنسية على مواصلة الحوار ونطلب بإجراء تحقيق معمق حول كل حالات استخدام مفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها.

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وذكرت بان عدم المساواة يطال كل الدول حتى في الدول المزدهرة يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مكاسب التنمية ومحرومون من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت باشليه أن المتظاهرين “يطالبون بحوار محترم وبإصلاحات حقيقية، ومع ذلك يواجهون في حالات عدة باستخدام عنيف ومفرط للقوة، واعتقال تعسفي وتعذيب، حتى أن بعض المعلومات تتحدث عن إعدامات خارج إطار القضاء”.

ومنذ بداية حركة الاحتجاج في فرنسا، أبلغت إدارة التفتيش العامة للشرطة الوطنية بنحو مئة اتهام بأعمال عنف للشرطة، ويؤكد متظاهرون عدة أنهم جرحوا بنوع من الرصاص المطاطي يثير استخدامه جدلا حادا في فرنسا.