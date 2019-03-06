احذر: هذه الأعراض مؤشر على #جلطة_دماغية قاتلة

صحيفة الخليج الالكترونية

توصلت دراسة علمية أجريت على عددٍ من الذين أصيبوا بجلطات دماغية، إلى أن حالات النسيان الفجائي قد تكون علامة لجلطة دماغية وشيكة أو قد تكون حدثت بالفعل.

وأوضحت نتائج الدراسة التي أعدها باحثون بجامعة تورونتو الكندية، أن الأشخاص الذين ينسون ما يودون قوله عليهم مراجعة الطبيب المختص، كون هذه العلامة قد تكون إشارة لاحتمال إصابتهم بجلطة دماغية “صامتة”.

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وقال الأطباء، إن أعراض الجلطة الدماغية “الصامتة” هي فقدان الرؤية الطبيعية واضطراب الكلام والشلل، ما يعني أنها أصابت أوعية دموية في جزء من الدماغ، أي لم تحدث في أجزاء الدماغ المسؤولة عن الحركة والكلام والبصر، مشيرين إلى أن الفحص الدقيق باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن أن يكشف حدوث الجلطة.

وأشار الأطباء إلى أن هناك علامات على الجلطة الدماغية، منها: الشعور بالدوار، والضعف، وبلادة الإحساس، وطنين في الأذن، واضطراب النوم، ووجع في الرأس شبيه بالصداع النصفي، محذرين من أن النصفي وطنين الأذنين قد لا يكون سببهما تغير الطقس كما يعتقد البعض، إنما قد تكون علامة لحدوث جلطة دماغية “صامتة”.