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الخليج - رويترز
نقبت فرق البحث والإنقاذ بولاية ألاباما الأمريكية بين أنقاض منازل دمرتها أعاصير اجتاحت الولاية في مطلع الأسبوع بحثا عن سبعة أو ثمانية أشخاص لم يُعرف مصيرهم في أعقاب أدمى سلسلة أعاصير شهدتها الولايات المتحدة منذ 2013.
وبدأت بلدة بيوريجارد الصغيرة الواقعة قرب حدود ولايتي ألاباما وجورجيا تأكد مقتلهم في هذه العواصف وكان من بينهم أربعة أطفال وسبعة أشخاص من أُسرة واحدة.
وتراوحت أعمار الضحايا بين ست سنوات و93 سنة حسبما قال بيل هاريس خبير الطب الشرعي بمقاطعة لي كاونتي خلال مؤتمر صحفي.
وأدت الأعاصير إلى تدمير منازل متنقلة واقتلاع أشجار ضخمة برياح بلغت سرعتها 274 كيلومترا في الساعة، وصّنف خبراء الأرصاد الجوية أعنف هذه الأعاصير عند المستوى الرابع ضمن مقياس لقوة الأعاصير مؤلف من ستة مستويات يسمى إنهانسيد فوجيتا.
وقالت السلطات إنه بالإضافة إلى من تأكد موتهم، أصيب أكثر من 50 شخصا مما يجعل تلك أدمى أعاصير منذ أن اجتاح إعصار عنيف منطقة مور في ولاية أوكلاهوما في مايو أيار 2013 وتسبب في سقوط 24 قتيلا و375 جريحا.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 قتيلًا وسبعة مفقودين في ولاية ألاباما بعد أعاصير دامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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