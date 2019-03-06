قوات_الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة قباطية،إضافة إلى مواطن فلسطيني من بلدة عرابة، واستجوبت آخرين، عقب دهم محال تجارية في بلدة برطعة الواقعة داخل جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين.

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