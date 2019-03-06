سامح شكري: آن الأوان لإنهاء الأزمة في سوريا

وأضاف شكري، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة: "آن الأوان لإنهاء الأزمة سوريا".
كما لفت إلى ضرورة "الوصول إلى مصالحة في ليبيا"، مؤكدا أنه من غير المقبول بقاء نزيف الدم في البؤر المفتوحة في المنطقة.
وتابع شكري: "مصر مستمرة مع أشقائها في مواجهة التطرف والإرهاب وندعم الحل السلمي في جميع النزاعات".
وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.
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