سامح شكري: آن الأوان لإنهاء الأزمة في سوريا

وأضاف شكري، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة: "آن الأوان لإنهاء الأزمة سوريا".

​كما لفت إلى ضرورة "الوصول إلى مصالحة في ليبيا"، مؤكدا أنه من غير المقبول بقاء نزيف الدم في البؤر المفتوحة في المنطقة.

وتابع شكري: "مصر مستمرة مع أشقائها في مواجهة التطرف والإرهاب وندعم الحل السلمي في جميع النزاعات".

وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.