الحلبوسي: لولا إيران ما هزمنا الإرهاب في العراق

وأضاف الحلبوسي الذي یزور إيران حالیا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئیس مجلس الشوری الإسلامي علي لاریجاني، أن بلاده انخرطت في حرب ضد الإرهابیین بالوکالة عن العالم کله ومن حسن الحظ نجح في دحر إرهابيي "داعش" عبر جهود أبنائه وطوائف الشعب العراقي ولم یتحقق ذلك سوی بالمساندة والدعم الذي قدمه أصدقاء العراق منهم إيران.

وتابع بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "أسنا" الإيرانية، أن بلاده تدین العقوبات الأحادیة التي تفرض ضد الشعوب کونها مخالفة لجمیع الأعراف الدولیة.

وأكد: "إننا لا نسمح لاستخدام أراضي العراق لشن أي هجوم ضد دول الجوار منها إيران".

وقال الحلبوسي إن بلاده بحاجة لمساعدة الجمیع لأنه خاض حربا تهدد العالم أجمع ویجب اجتثاث جذور هذا التفکیر المتطرف لضمان الأمن وإعادة إعمار العراق.

ووعد الحلبوسي أن تشهد المرحلة المقبلة المزید من التعاون بین الحکومتین العراقیة والإيرانية.