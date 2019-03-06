صحف الإمارات: روسيا تحشد لتسوية في سوريا

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الصحف استعرضت جهود روسيا لتسريع الحل السياسي في سوريا، وذلك من خلال الحصول على دعم عربي من أجل تسوية شاملة في سوريا، خارج إطار مسار سوتشي

استعرضت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، كما تناولت الصحف القضية الفلسطينية وحذرت من خطر الدعوات الكارثية للتعامل معها وفق حقائق العام 2019 والتي تعني أن قرابة 70% من أراضي الضفة الغربية ستكون مع الاحتلال بسبب الاستيطان، وأنه لا وجود للقدس في الدولة الفلسطينية وترسيخ الفصل الواقع بين الضفة وقطاع غزة، مؤكدة أن المبادرة العربية التي تحظى بقبول دولي وإجماع عربي وإسلامي، كفيلة بوضع حد لهذا الصراع.

وتحت عنوان "حقائق 2019"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن بعض الأصوات التي تحاول أن يكون لها دور في إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"، أو تعبر عن توجهات دولها، باتت تطرح وإن على استحياء أفكارا غريبة وخطرة في آن واحد، من قبيل ضرورة أن يكون الحل للقضية الفلسطينية شاملا جميع المواضيع وكل ما يتعلق بالصراع، وهذا

وتحت عنوان "حقائق 2019"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن بعض الأصوات التي تحاول أن يكون لها دور في إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"، أو تعبر عن توجهات دولها، باتت تطرح وإن على استحياء أفكارا غريبة وخطرة في آن واحد، من قبيل ضرورة أن يكون الحل للقضية الفلسطينية شاملا جميع المواضيع وكل ما يتعلق بالصراع، وهذا الكلام يبدو جيدا حتى هذه اللحظة. وأشارت إلى أن الخطر الحقيقي أن يتم إتباعه بعبارة "وفق حقائق 2019، وهذا يعني أن قرابة 70% من أراضي الضفة ستكون مع الاحتلال جراء الاستيطان، وأنه لا وجود للقدس في الدولة الفلسطينية، فضلا عن ترسيخ الفصل الواقع بين الضفة والقطاع. وفي إطار حرص قيادة الإمارات على مسيرة التنمية، أفادت صحيفة "البيان" تحت عنوان "وتستمر مسيرة التنمية"، أن جوهر فكرة الاتحاد التي قامت على أساسها دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها وطن للجميع، وأن استراتيجية البناء والتنمية تشمل وتعم كل أرجاء الوطن وإماراته السبع، وخدمات الحكومة وخططها تشمل جميع مواطني الدولة بلا استثناء، وهذا ما أكدته القيادة الرشيدة في توجيهاتها كافة، وما عكسته جولات القيادة والمسؤولين في كل إمارات الدولة. Advertisements اقرأ أيضًا: صحف الإمارات: شعبية الرئيس الفرنسي ترتفع مجددا وأوضحت الصحيفة، أنه لا شيء يعوق عجلة التنمية أو يبطئها في ربوع دولة الإمارات كافة، وكل شيء من أجل الوطن والمواطن، هذا هو نهج عمل حكومة دولة الإمارات، وهو ما أكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: "استكملنا اليوم جولاتنا الميدانية في ربوع الوطن.. هناك إمكانيات تنموية ضخمة في المنطقة الشرقية.. والحكومة الاتحادية ستكون داعما وممكنا ومسرعا للتنمية في كل مناطق الدولة.. التنمية واحدة.. والرؤية واحدة.. والتراب واحد". بينما ذكرت البيان تحت عنوان "روسيا تحشد لتسوية في سوريا خارج سوتشي"، أن هناك مشاورات مكثّفة تجري بهدف تسريع الحل السياسي في سوريا، من أبرزها مساعٍ روسية تهدف إلى الحصول على دعم عربي من أجل تسوية شاملة في سوريا، خارج إطار مسار سوتشي الذي تحتكره موسكو مع كل من طهران وأنقرة. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن "زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الرياض، ولقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، يحمل رسالة سياسية ومبادرة روسية للتسوية السورية، سواء على مستوى المعارضة والنظام أو على مستوى المنطقة الآمنة". ولفتت المصادر إلى أن انتهاء خطر "داعش" شرقي الفرات وتداعياته الإقليمية والدولية على الوضع في سوريا، دفع روسيا للتحرك، لا سيّما في ظل الوعود الأمريكية بالانسحاب، منوهة بأن روسيا تريد التنسيق مع الدول العربية والإقليمية لملء الفراغ الأمريكي. أما صحيفة الوطن، فتناولت تحت عنوان "الجامعة العربية تبحث التصدي للتغلغل الاسرائيلي في إفريقيا"، اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدى للمخططات الإسرائيلية في إفريقيا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة أحمد قطان وزير شؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية للنظر فى خطة العمل التي أعدتها اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين للتصدى للمخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية. وأضافت الصحيفة، أن اللجنة ستعمل على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بمحاولات إسرائيل النفاذ إلى إفريقيا والإضرار بالقضية الفلسطينية من خلال التأثير فى منهجية وأسلوب التصويت الإفريقي في المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

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