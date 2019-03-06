ردا على البالونات المتفجرة.. غارات إسرائيلية على غزة

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غارات إسرائيلية على قطاع غزة
شن طيران الاحتلال، غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على بالونات متفجرة أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل، إذ قال مصدر أمني فلسطيني إن «طائرات الاحتلال قصفت عددا من مواقع المقاومة ونقطة رصد في مناطق مختلفة في قطاع غزة، أسفرت عن وقوع أضرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات»، وبحسب شهود عيان، فإن إحدى الغارات استهدفت بعدة صواريخ موقع بدر العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس جنوبي مدينة غزة، مشيرين إلى أن الضربة أحدثت انفجارا كبيرا أعقبه حريق في الموقع وأدى لأضرار جسيمة.
وذكر شهود آخرون أن الغارة استهدفت موقعا للقسام شرقي خان يونس جنوب القطاع، وفقًا لروسيا اليوم. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «أغارت المقاتلات على عدد من الأهداف داخل المناطق التابعة لحماس في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات متفجرة من القطاع باتجاه إسرائيل». وأضاف
وذكر شهود آخرون أن الغارة استهدفت موقعا للقسام شرقي خان يونس جنوب القطاع، وفقًا لروسيا اليوم.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «أغارت المقاتلات على عدد من الأهداف داخل المناطق التابعة لحماس في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات متفجرة من القطاع باتجاه إسرائيل».
وأضاف أدرعي: «ننظر ببالغ الخطورة لمحاولة المساس بمواطني إسرائيل، وسنواصل العمل بحزم ضد النشاطات الإرهابية».
وعلق الناطق باسم حركة المقاومة حماس، ردا على تصريحات الجيش الإسرائيلي: «الاحتلال يتحمل نتائج التصعيد على قطاع غزة، المقاومة الفلسطينية جاهزة للتعامل مع أي عدوان أو حماقة يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني».
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