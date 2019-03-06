الان تتابع “جوجل” تعوض موظفيها “الرجال” بـ10 ملايين دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
في محاولة لمعالجة مسألة المساواة في الأجور بين الجنسين داخل الشركة، درست Google توزيع الرواتب بين الموظفين كما تفعل كل عام، لكن النتائج أظهرت أن الشركة كانت تدفع أجوراً أكثر للنساء مقابل القيام بوظائف مماثلة للرجال في هندسة البرمجيات.
هذا وقد قامت Google بتعويض أكثر من 10 آلاف موظف بمبلغ إضافي مجموعه 9.7 مليون دولار لتعويض الأجور المنخفضة التي تم العثور عليها في الدراسة، حسبما قالت الشركة، رغم أنه من غير الواضح ما هي النسبة المئوية لهؤلاء الرجال.
ووجد تحليل Google 2018 أنه في مجموعة واحدة من مهندسي البرمجيات الأقل مستوى ، “حصل الرجال على أموال أقل من النساء” ، بحسب ما كتبه المحلل الرئيسي في Google حول المساواة في الأجور.
كانت هذه تفاصيل خبر “جوجل” تعوض موظفيها “الرجال” بـ10 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.