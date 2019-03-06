“جوجل” تعوض موظفيها “الرجال” بـ10 ملايين دولار

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

في محاولة لمعالجة مسألة المساواة في الأجور بين الجنسين داخل الشركة، درست Google توزيع الرواتب بين الموظفين كما تفعل كل عام، لكن النتائج أظهرت أن الشركة كانت تدفع أجوراً أكثر للنساء مقابل القيام بوظائف مماثلة للرجال في هندسة البرمجيات.

هذا وقد قامت Google بتعويض أكثر من 10 آلاف موظف بمبلغ إضافي مجموعه 9.7 مليون دولار لتعويض الأجور المنخفضة التي تم العثور عليها في الدراسة، حسبما قالت الشركة، رغم أنه من غير الواضح ما هي النسبة المئوية لهؤلاء الرجال.

ووجد تحليل Google 2018 أنه في مجموعة واحدة من مهندسي البرمجيات الأقل مستوى ، “حصل الرجال على أموال أقل من النساء” ، بحسب ما كتبه المحلل الرئيسي في Google حول المساواة في الأجور.