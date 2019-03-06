عزيز أخنوش.. تعرف على أغنى أغنياء المغرب في 2019

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تمكن الملياردير ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش من إزاحة رجل الأعمال عثمان بنجلون من صدارة أغنى أغنياء المغرب، بحسب ما كشف عنه تقرير مجلة ”فوربس“ الأمريكية.

وكشفت قائمة فوربس لعام 2019 عن وجود اسمين من المغرب ضمن أغنياء العالم، حيث تصدر عزيز أخنوش وعائلته أغنياء المغرب بثروة تقدر بحوالي ملياري دولار، محتلًا بذلك المرتبة 1168 بين أغنياء العالم.

ويمتلك عزيز أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المغربية، وكذا منصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عدة شركات في قطاع الطاقة والمحروقات، حيث قالت عنه المجلة إنه المالك الأكبر لمجموعة ”أكوا“، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إضافة إلى شركتي "أفريقيا غاز" و"مغرب أوكسجين".

تصنيف سياسي

وتراجع تصنيف الزعيم السياسي المغربي بنحو 65 مرتبة إلى الوراء عن تصنيف المجلة للعام الماضي، حيث حل في المرتبة 1103 بثروة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، وهو ما يعزى إلى تأثير حملة المقاطعة التي كبدت شركته لتوزيع المحروقات خسارة مهمة.

ورغم تراجع عزيز أخنوش في التصنيف الجديد، إلا أنه ضمن احتلال المرتبة الأولى بين أثرياء المغرب، مستغلاً تراجع ثروة رجل الأعمال المغربي عثمان بنجلون، الذي هيمن على صدارة التصنيف كأغنى رجل أعمال في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

عثمان بنجلون

وجاء عثمان بنجلون، الذي ينشط في مجال التأمينات والبنوك والاتصالات، في المرتبة 1281 عالميًا، حيث تقدر ثروته بنحو 1.8 مليار دولار، وسجل ترتيبه تقدمًا بنحو 195 مرتبة عن تصنيف المجلة للعام الماضي، حيث كان يحتل المرتبة 1477 بثروة قدرت بنحو 1.66 مليار دولا، وهو ما يعني تقدمه بـ 195 درجة خلال تصنيف العام الجاري.